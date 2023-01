Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing schiebt sich am Montagmittag vor

Im XETRA-Handel gewannen die Boeing-Papiere um 12:22 Uhr 3,0 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Boeing-Aktie sogar auf 181,18 EUR. Mit einem Wert von 177,78 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.565 Boeing-Aktien gehandelt.

Bei 202,00 EUR markierte der Titel am 18.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,31 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.06.2022 bei 108,76 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 66,59 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 209,17 USD.

Boeing veröffentlichte am 26.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -6,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -0,60 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 15.956,00 USD gegenüber 15.278,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.01.2023 veröffentlicht.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2022 einen Verlust in Höhe von -7,934 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

