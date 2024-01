Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittag mit KursVerlusten

Boeing im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Boeing. Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 233,60 EUR.

Die Boeing-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:01 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 233,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Boeing-Aktie bis auf 233,60 EUR. Mit einem Wert von 235,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.481 Boeing-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 243,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.12.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 4,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 167,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 28,51 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 267,88 USD für die Boeing-Aktie aus.

Am 25.10.2023 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -6,18 USD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18.104,00 USD im Vergleich zu 15.956,00 USD im Vorjahresquartal.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 präsentieren.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -6,094 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

