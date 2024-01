Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Vormittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Boeing-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 237,00 EUR.

Die Boeing-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 237,00 EUR. Bei 237,00 EUR erreichte die Boeing-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 235,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 727 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 243,40 EUR an. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 2,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 167,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 29,54 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 267,88 USD für die Boeing-Aktie aus.

Boeing veröffentlichte am 25.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,26 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -6,18 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.104,00 USD – ein Plus von 13,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 15.956,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2024 veröffentlicht.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -6,094 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

