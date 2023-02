Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit Verlusten

Die Boeing-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 194,76 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Boeing-Aktie bis auf 194,34 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 196,18 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.127 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 01.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 200,65 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,94 Prozent hinzugewinnen. Bei 108,76 EUR fiel das Papier am 14.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 79,07 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 233,17 USD je Boeing-Aktie an.

Boeing gewährte am 25.01.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -1,75 USD. Ein Jahr zuvor waren -7,69 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19.980,00 USD im Vergleich zu 14.793,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.04.2023 veröffentlicht.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,509 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Boeing-Aktie an der NYSE höher: Boeing mustert Jumbo-Jet 747 aus - Letzte Maschine übergeben

Boeing-Aktie: Was Analysten von Boeing erwarten

Boeing-Aktie gewinnt an der NYSE: Boeings letzte neugebaute Boeing 747 wird ausgeliefert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com