Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tritt am Donnerstagvormittag auf der Stelle

Bei der Boeing-Aktie ließ sich um 09:22 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 196,18 EUR. Kurzfristig markierte die Boeing-Aktie bei 196,18 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Boeing-Aktie bei 196,18 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 196,18 EUR. Bisher wurden heute 120 Boeing-Aktien gehandelt.

Bei 200,65 EUR markierte der Titel am 01.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,23 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.06.2022 bei 108,76 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 80,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 233,17 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 25.01.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,75 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -7,69 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 19.980,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.793,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 35,06 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.04.2023 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,509 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

