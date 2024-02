Aktie im Blick

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Freitagnachmittag mit Verlusten

02.02.24 16:08 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 206,94 USD.

Die Boeing-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 206,94 USD abwärts. Bei 206,65 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 209,06 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 124.470 Boeing-Aktien umgesetzt. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (267,54 USD) erklomm das Papier am 22.12.2023. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 22,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 176,25 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 262,88 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 31.01.2024 vor. Das EPS lag bei -0,47 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,75 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,20 Prozent auf 22.018,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.980,00 USD in den Büchern gestanden. Am 24.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Boeing ein EPS in Höhe von 3,79 USD in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie Handel in New York: Dow Jones legt zum Ende des Donnerstagshandels zu Pluszeichen in New York: Dow Jones nachmittags freundlich Pluszeichen in New York: Dow Jones liegt mittags im Plus

