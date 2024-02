Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Vormittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie musste zuletzt im AMEX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 210,00 USD.

Die Boeing-Aktie wies um 22:15 Uhr Verluste aus. Im AMEX-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 210,00 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Boeing-Aktie bisher bei 207,60 USD. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 208,00 USD. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 6.875 Boeing-Aktien.

Am 22.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 266,14 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 26,73 Prozent wieder erreichen. Bei 176,59 USD erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 262,88 USD.

Am 31.01.2024 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,47 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,75 USD je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.018,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 19.980,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Boeing am 24.04.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Gewinn von 3,86 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

