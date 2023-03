Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing schiebt sich am Mittag vor

Das Papier von Boeing legte um 12:04 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 191,48 EUR. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 192,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 192,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 487 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 205,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,73 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.06.2022 Kursverluste bis auf 108,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 76,06 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 235,67 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 25.01.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,75 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Boeing im vergangenen Quartal 19.980,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boeing 14.793,00 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Boeing am 26.04.2023 präsentieren.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,086 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

So schätzen Analysten die Boeing-Aktie ein

US-Index setzt auf Burggraben-Aktien - und schlägt damit den breiten Markt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com