Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag stärker

Um 04:04 Uhr konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 193,50 EUR. In der Spitze legte die Boeing-Aktie bis auf 193,68 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 192,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.845 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 205,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Am 14.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 108,76 EUR. Mit Abgaben von 77,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 235,67 USD für die Boeing-Aktie aus.

Am 25.01.2023 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,75 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19.980,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 14.793,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Boeing-Bilanz für Q1 2023 wird am 26.04.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,086 USD je Aktie belaufen.

