Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verliert am Dienstagnachmittag

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 187,54 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die Boeing-Aktie in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 187,54 USD ab. Die Boeing-Aktie sank bis auf 187,48 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 189,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 106.056 Boeing-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 267,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.12.2023). Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 29,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 176,25 USD am 26.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 6,02 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,365 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 256,63 USD angegeben.

Boeing gewährte am 31.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,47 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,75 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.018,00 USD – ein Plus von 10,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 19.980,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Boeing-Bilanz für Q1 2024 wird am 24.04.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,06 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

