Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Boeing-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 167,07 USD.

Die Boeing-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 167,07 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Boeing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 165,61 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 166,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 81.635 Boeing-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 196,93 USD erreichte der Titel am 01.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,87 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 16.11.2024 auf bis zu 137,07 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 17,96 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,077 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 210,00 USD je Boeing-Aktie aus.

Am 28.01.2025 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -5,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,04 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 30,77 Prozent auf 15,24 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,02 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 23.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2025 einen Verlust in Höhe von -1,104 USD ausweisen wird.

