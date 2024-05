Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Donnerstagnachmittag fester

So entwickelt sich Boeing

Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Boeing-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 173,65 USD.

Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 173,65 USD. Die Boeing-Aktie legte bis auf 173,73 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 173,00 USD. Bisher wurden via New York 120.187 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 267,54 USD erreichte der Titel am 22.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 35,09 Prozent niedriger. Am 26.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 159,71 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 251,86 USD.

Am 24.04.2024 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,56 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -0,69 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 16,57 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,92 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2024 einen Verlust in Höhe von -0,170 USD ausweisen wird.

