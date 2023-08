Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittwochmittag im Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 1,6 Prozent auf 213,40 EUR ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 213,40 EUR. Im Tief verlor die Boeing-Aktie bis auf 213,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 214,85 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.739 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 221,30 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,70 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 122,86 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 73,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 246,20 USD für die Boeing-Aktie aus.

Am 26.07.2023 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,82 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -0,37 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.751,00 USD – ein Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 16.681,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 25.10.2023 erwartet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,050 USD je Boeing-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Analysten sehen für Boeing-Aktie Luft nach oben

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Boeing-Investment verdient

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick