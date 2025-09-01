DAX23.507 -2,2%ESt505.292 -1,4%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.071 -1,0%Nas21.109 -1,6%Bitcoin95.289 +2,3%Euro1,1662 -0,4%Öl68,75 +0,9%Gold3.512 +1,0%
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing reagiert am Nachmittag positiv

02.09.25 16:09 Uhr
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing reagiert am Nachmittag positiv

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Boeing. Das Papier von Boeing konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 234,99 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
201,20 EUR 1,30 EUR 0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,1 Prozent auf 234,99 USD. Der Kurs der Boeing-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 235,14 USD zu. Mit einem Wert von 231,28 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 167.562 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 242,59 USD erreichte der Titel am 30.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,23 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 128,92 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,048 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 242,17 USD je Boeing-Aktie an.

Boeing ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,92 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,75 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 16,87 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,992 USD je Boeing-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Wer­bung

