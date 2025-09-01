Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Abend im Aufwind

DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,45 +1,3%Dow45.106 -1,0%Nas21.167 -1,3%Bitcoin94.992 +2,0%Euro1,1636 -0,6%Öl69,16 +1,5%Gold3.531 +1,6%
So bewegt sich Boeing

02.09.25 20:24 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Boeing. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 237,94 USD zu.

Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 237,94 USD. In der Spitze gewann die Boeing-Aktie bis auf 238,31 USD. Bei 231,28 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 470.503 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 242,59 USD ein 52-Wochen-Hoch. 1,95 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 128,92 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 45,82 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,048 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 242,17 USD.

Boeing gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,33 USD je Aktie gewesen. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,75 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16,87 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Boeing wird am 22.10.2025 gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -1,992 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

