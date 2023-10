Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gewinnt am Montagvormittag

So entwickelt sich Boeing

Die Aktie von Boeing zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Boeing-Aktie stieg im AMEX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 191,77 USD.

Um 22:15 Uhr wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 191,77 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die Boeing-Aktie bis auf 192,10 USD. Mit einem Wert von 191,41 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 4.792 Aktien.

Bei einem Wert von 242,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.08.2023). Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 20,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,99 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 36,91 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 244,33 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 26.07.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,82 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19.751,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.681,00 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2023 einen Verlust in Höhe von -3,354 USD ausweisen wird.

