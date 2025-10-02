DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.329 +0,1%Top 10 Crypto16,58 +1,7%Nas22.844 +0,4%Bitcoin103.015 +2,1%Euro1,1717 -0,1%Öl64,25 -1,8%Gold3.855 -0,3%
Heute im Fokus
DAX letztlich kräftig im Plus -- US-Börsen fester -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rüstungsaktien, Wolfspeed, Stellantis im Fokus
Tesla-Aktie im Fokus: Hacker deckt auf - So abgespeckt wird Teslas neuer Model Y
Warum der Euro zum Dollar fällt
Profil
Fokus auf Aktienkurs

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Abend mit grünen Vorzeichen

02.10.25 20:24 Uhr
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Abend mit grünen Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Boeing. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 217,98 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
184,00 EUR 1,00 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 217,98 USD. Kurzfristig markierte die Boeing-Aktie bei 218,84 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 215,45 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 492.550 Aktien.

Am 30.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 242,59 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 11,29 Prozent zulegen. Bei 128,92 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Boeing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,048 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Boeing 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 238,83 USD angegeben.

Boeing veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,33 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22,75 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,87 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,982 USD je Boeing-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Boeing Co.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Boeing BuyUBS AG
29.09.2025Boeing BuyUBS AG
29.09.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
26.09.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
