Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Boeing. Im Tradegate-Handel gewannen die Boeing-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 12:00 Uhr stieg die Boeing-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 179,36 EUR. Bei 180,00 EUR erreichte die Boeing-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 178,72 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 1.153 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 221,30 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Am 02.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 143,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 245,86 USD aus.

Am 25.10.2023 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,26 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -6,18 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,46 Prozent auf 18.104,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.956,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2024 terminiert.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2023 einen Verlust in Höhe von -5,630 USD je Aktie ausweisen dürften.

