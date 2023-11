Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Boeing. Zuletzt sprang die Boeing-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 192,68 USD zu.

Das Papier von Boeing konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,7 Prozent auf 192,68 USD. Im Tageshoch stieg die Boeing-Aktie bis auf 192,69 USD. Bei 191,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 233.051 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 02.08.2023 markierte das Papier bei 243,02 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 26,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.11.2022 bei 141,65 USD. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 26,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 245,86 USD.

Am 25.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,26 USD. Im Vorjahresquartal waren -6,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 18.104,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.956,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -5,630 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

