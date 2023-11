Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Vormittag um Nulllinie

Aktie im Blick

Die Aktie von Boeing zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Boeing-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 178,68 EUR.

Die Boeing-Aktie wies um 08:40 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 178,68 EUR. Der Kurs der Boeing-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 178,78 EUR zu. Der Kurs der Boeing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 178,02 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 178,72 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 182 Boeing-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 221,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 23,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 143,60 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 19,63 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 245,86 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 25.10.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,26 USD. Im Vorjahresquartal waren -6,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 18.104,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.956,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -5,630 USD je Boeing-Aktie.

