Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittag im Aufwind

Die Boeing-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 183,38 EUR. Die Boeing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 183,58 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 179,32 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.309 Boeing-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.01.2022 bei 202,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 9,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 108,76 EUR. Dieser Wert wurde am 14.06.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 68,61 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 209,17 USD.

Am 26.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -6,18 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,60 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15.956,00 USD umgesetzt, gegenüber 15.278,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Boeing am 25.01.2023 präsentieren.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -7,934 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

