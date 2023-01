Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Dienstagnachmittag gefragt

Die Boeing-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 184,42 EUR. Der Kurs der Boeing-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 185,24 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 179,32 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.222 Boeing-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.01.2022 auf bis zu 202,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Bei einem Wert von 108,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.06.2022). Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 69,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 209,17 USD angegeben.

Am 26.10.2022 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -6,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,60 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 15.956,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.278,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.01.2023 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -7,934 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

