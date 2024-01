Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Mittwochmittag schwächer

Boeing im Fokus

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 227,30 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 11:56 Uhr 1,2 Prozent auf 227,30 EUR. Die Boeing-Aktie gab in der Spitze bis auf 227,05 EUR nach. Bei 229,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 2.008 Aktien.

Am 15.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 243,40 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,08 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 167,00 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 26,53 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 267,88 USD an.

Boeing ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,26 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -6,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18.104,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.956,00 USD in den Büchern standen.

Die Boeing-Bilanz für Q4 2023 wird am 31.01.2024 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -6,094 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

