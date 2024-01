Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit KursVerlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Boeing-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 249,63 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 249,63 USD. Die Boeing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 247,55 USD ab. Bei 248,69 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 210.247 Boeing-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 267,54 USD erreichte der Titel am 22.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,17 Prozent hinzugewinnen. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 176,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 29,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 267,88 USD.

Am 25.10.2023 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,26 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,18 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 18.104,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 15.956,00 USD umgesetzt.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -6,094 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

