Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Boeing. Zuletzt fiel die Boeing-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 3,4 Prozent auf 251,77 USD ab.

Die Boeing-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr mit Abschlägen von 3,4 Prozent bei 251,77 USD. Zwischenzeitlich weitete die Boeing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 251,03 USD aus. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 256,88 USD. Zuletzt wurden via AMEX 5.985 Boeing-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 266,14 USD. Dieser Kurs wurde am 22.12.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 5,40 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 176,59 USD am 26.10.2023. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 42,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 267,88 USD an.

Am 25.10.2023 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,26 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -6,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18.104,00 USD umgesetzt, gegenüber 15.956,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Boeing am 31.01.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2023 -6,094 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

