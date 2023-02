Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Boeing

Die Boeing-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 192,62 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 187,06 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 190,38 EUR. Bisher wurden heute 6.528 Boeing-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.02.2023 bei 200,65 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,00 Prozent. Bei 108,76 EUR fiel das Papier am 14.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 77,11 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 235,67 USD.

Boeing gewährte am 25.01.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,75 USD gegenüber -7,69 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 19.980,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.793,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 26.04.2023 erwartet.

Experten taxieren den Boeing-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,372 USD je Aktie.

