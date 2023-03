Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag stabil

Mit einem Wert von 210,15 USD bewegte sich die Boeing-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Boeing-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 211,48 USD zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Boeing-Aktie bisher bei 209,53 USD. Bei 210,67 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 110.057 Boeing-Aktien.

Bei 221,32 USD markierte der Titel am 15.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,05 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 113,03 USD. Dieser Wert wurde am 15.06.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 85,92 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 235,67 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 25.01.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,75 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,06 Prozent auf 19.980,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.793,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.04.2023 terminiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,086 USD je Boeing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

