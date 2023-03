Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 197,10 EUR zu. Die Boeing-Aktie legte bis auf 197,98 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 197,98 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 141 Boeing-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 205,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.02.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 14.06.2022 Kursverluste bis auf 108,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 81,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 235,67 USD je Boeing-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 25.01.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,75 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -7,69 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.980,00 USD – ein Plus von 35,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 14.793,00 USD erwirtschaftet hatte.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 26.04.2023 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,086 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

