Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing reagiert am Montagnachmittag positiv

Kurs der Boeing

Die Aktie von Boeing gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 176,43 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Boeing-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 176,43 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Boeing-Aktie sogar auf 178,17 USD. Mit einem Wert von 177,02 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 128.655 Boeing-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (205,00 USD) erklomm das Papier am 02.03.2024. Mit einem Zuwachs von 16,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.11.2024 bei 137,07 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 22,31 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,071 USD je Boeing-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 205,00 USD.

Am 28.01.2025 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -5,46 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 30,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15,24 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22,02 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Boeing im Jahr 2026 3,90 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Boeing-Aktie: Was Analysten im Februar vom Papier halten

Zuversicht in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Gewinnzone

Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende im Minus