Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing stabilisiert sich am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Boeing hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Boeing-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 188,19 USD.

Mit einem Wert von 188,19 USD bewegte sich die Boeing-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Boeing-Aktie bis auf 188,75 USD zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Boeing-Aktie bis auf 187,50 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 187,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 81.532 Boeing-Aktien.

Am 22.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 267,54 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 176,25 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Boeing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,365 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 256,63 USD.

Boeing ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,47 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,75 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 22.018,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.980,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 10,20 Prozent gesteigert.

Die Boeing-Bilanz für Q1 2024 wird am 24.04.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Boeing ein EPS in Höhe von 0,992 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Handel in New York: Dow Jones letztendlich in der Verlustzone

Schwacher Handel: Dow Jones am Montagnachmittag mit Abgaben

Minuszeichen in New York: Dow Jones verliert mittags