Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Freitagnachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Boeing. Das Papier von Boeing konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 179,04 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 179,04 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Boeing-Aktie sogar auf 180,48 USD. Mit einem Wert von 179,59 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 134.306 Boeing-Aktien.

Am 22.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 267,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.04.2024 bei 159,71 USD. Abschläge von 10,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Boeing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Boeing 0,000 USD aus. Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 251,86 USD.

Am 24.04.2024 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,56 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,69 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 16,57 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 7,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,92 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2024 terminiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,195 USD je Boeing-Aktie.

