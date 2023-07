Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittag gefragt

Blick auf Boeing-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Boeing. Zuletzt wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 194,12 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 11:22 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 194,12 EUR zu. In der Spitze gewann die Boeing-Aktie bis auf 194,12 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 193,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 671 Boeing-Aktien.

Bei einem Wert von 208,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 7,15 Prozent zulegen. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 122,86 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 58,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 241,20 USD aus.

Boeing ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,27 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17.921,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.991,00 USD in den Büchern standen.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Boeing wird am 26.07.2023 gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -1,402 USD je Aktie aus.

