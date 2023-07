Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing fällt am Nachmittag

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 210,90 USD.

Die Boeing-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 210,90 USD. Das bisherige Tagestief markierte Boeing-Aktie bei 210,42 USD. Bei 210,50 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 65.546 Stück.

Am 17.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 223,86 USD. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 5,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 120,99 USD erreichte der Anteilsschein am 01.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 42,63 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 241,20 USD.

Am 26.04.2023 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -2,75 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17.921,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 13.991,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Boeing am 26.07.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -1,402 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Juni 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der Boeing-Aktie angepasst

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

NYSE-Titel Boeing-Aktie gibt ab: Boeing erwartet binnen zwei Jahrzehnten Verdopplung der Flugzeugflotte