Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing fällt am Montagvormittag

Boeing im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie notierte im AMEX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 211,51 USD.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Verlusten. Im AMEX-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 211,51 USD. Das bisherige Tagestief markierte Boeing-Aktie bei 209,92 USD. Bei 211,41 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 4.220 Stück.

Am 13.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 223,70 USD an. 5,76 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2022 Kursverluste bis auf 120,99 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 74,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 241,20 USD angegeben.

Am 26.04.2023 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,75 USD je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17.921,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 13.991,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 26.07.2023 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,402 USD je Boeing-Aktie.

