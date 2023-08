Aktie im Blick

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

03.08.23 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 232,01 USD.

Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 232,01 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Boeing-Aktie bei 233,00 USD. Bei 231,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 113.275 Boeing-Aktien gehandelt. Mit einem Kursgewinn bis auf 243,02 USD erreichte der Titel am 02.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 4,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2022 bei 120,99 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 91,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 246,20 USD. Am 26.07.2023 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,82 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -0,37 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 19.751,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.681,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 18,40 Prozent gesteigert. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Boeing am 25.10.2023 präsentieren. Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2023 einen Verlust in Höhe von -2,050 USD je Aktie ausweisen dürften. Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com