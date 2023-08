Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Donnerstagvormittag tiefer

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie notierte zuletzt im AMEX-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 231,43 USD.

Die Boeing-Aktie musste um 22:15 Uhr im AMEX-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 231,43 USD. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 230,75 USD. Mit einem Wert von 235,48 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via AMEX 13.623 Boeing-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (242,00 USD) erklomm das Papier am 01.08.2023. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 4,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2022 bei 120,99 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 47,72 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 246,20 USD an.

Am 26.07.2023 hat Boeing die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,82 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,37 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.751,00 USD – ein Plus von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 16.681,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 25.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2023 einen Verlust in Höhe von -2,050 USD je Aktie ausweisen dürften.

