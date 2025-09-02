DAX23.553 +0,3%ESt505.318 +0,5%Top 10 Crypto15,74 -0,6%Dow45.144 -0,3%Nas21.485 +1,0%Bitcoin95.507 -0,1%Euro1,1676 +0,3%Öl67,71 -2,0%Gold3.563 +0,8%
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Boeing

03.09.25 16:10 Uhr
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Boeing

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Boeing-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 233,59 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
198,76 EUR -4,99 EUR -2,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Boeing-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 233,59 USD abwärts. Die Boeing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 232,44 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 236,97 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 138.273 Boeing-Aktien.

Am 30.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 242,59 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,85 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 128,92 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,048 USD je Boeing-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 242,17 USD.

Am 29.07.2025 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,92 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,75 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16,87 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Boeing am 22.10.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2025 einen Verlust in Höhe von -1,992 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

