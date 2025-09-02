Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Boeing

Kurs der Boeing

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Boeing-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 231,64 USD.

Die Boeing-Aktie notierte um 20:07 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 231,64 USD. Die Boeing-Aktie sank bis auf 230,80 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 236,97 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 339.640 Boeing-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 242,59 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 4,51 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 128,92 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,048 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 242,17 USD.

Boeing gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,92 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -2,33 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 22,75 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,87 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,992 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

