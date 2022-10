Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagvormittag im Minus

Die Boeing-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 124,38 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Boeing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 124,38 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 125,00 EUR. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 413 Aktien.

Am 16.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 206,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,80 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 108,76 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,36 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 236,00 USD.

Am 27.07.2022 hat Boeing die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,37 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 16.681,00 USD in den Büchern – ein Minus von 1,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 16.998,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Boeing am 26.10.2022 vorlegen.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -1,500 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Boeing-Aktie im Minus: Boeing wird sich mit Börsenaufsicht über 200 Millionen Dollar Strafe einig

Boeing-Aktie auf Verkaufszetteln: Boeing liefert im August 35 Verkehrsflugzeuge aus

Aktien gefragt: Air India expandiert wieder - 30 neue Flieger von Airbus und Boeing

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com