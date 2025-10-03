DAX24.348 -0,3%Est505.645 ±-0,0%MSCI World4.348 +0,5%Top 10 Crypto16,59 +0,8%Nas22.868 +0,1%Bitcoin102.453 -0,4%Euro1,1739 +0,2%Öl64,70 +0,6%Gold3.877 +0,5%
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

03.10.25 16:10 Uhr
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Boeing. Zuletzt sprang die Boeing-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 218,13 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
186,10 EUR 2,10 EUR 1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr sprang die Boeing-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 218,13 USD zu. Kurzfristig markierte die Boeing-Aktie bei 218,13 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 216,75 USD. Zuletzt wechselten 148.248 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 30.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 242,59 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 11,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 128,92 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,048 USD. Im Vorjahr erhielten Boeing-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 238,83 USD für die Boeing-Aktie aus.

Am 29.07.2025 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,33 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 22,75 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,87 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Boeing rechnen Experten am 28.10.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,982 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

