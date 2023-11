Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Freitagnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Boeing. Das Papier von Boeing legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,1 Prozent auf 196,10 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 196,10 USD. Kurzfristig markierte die Boeing-Aktie bei 197,06 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 194,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 183.856 Boeing-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 243,02 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.08.2023). Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 19,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 147,50 USD. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 24,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 245,86 USD für die Boeing-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 25.10.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -6,18 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 18.104,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.956,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 13,46 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -5,629 USD je Aktie aus.

