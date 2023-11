Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Freitagvormittag nahezu unbewegt

Boeing im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Boeing. Im Tradegate-Handel kam die Boeing-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 180,64 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Boeing-Aktie kam im Tradegate-Handel um 09:04 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 180,64 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Boeing-Aktie bei 181,18 EUR. In der Spitze büßte die Boeing-Aktie bis auf 180,64 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 181,18 EUR. Zuletzt wechselten 87 Boeing-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 221,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.11.2022 bei 150,02 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 245,86 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 25.10.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,26 USD. Im Vorjahresquartal waren -6,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 18.104,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.956,00 USD erwirtschaftet worden.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2023 einen Verlust in Höhe von -5,629 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Boeing-Aktie an der NYSE dennoch höher: Teilegeschäft nach Erpressungsdrohung von Cyber-Vorfall betroffen

Boeing-Aktie: Experten empfehlen Boeing im Oktober mehrheitlich zum Kauf

Handel in New York: Dow Jones im Aufwind