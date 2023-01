Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Um 04:22 Uhr stieg die Boeing-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 189,36 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Boeing-Aktie bisher bei 190,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 184,54 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.125 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 18.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 202,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 6,26 Prozent wieder erreichen. Am 14.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 108,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 74,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 209,17 USD je Boeing-Aktie an.

Am 26.10.2022 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -6,18 USD gegenüber -0,60 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.278,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15.956,00 USD ausgewiesen.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Boeing wird am 25.01.2023 gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -7,925 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

