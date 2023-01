Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittwochvormittag höher

Die Boeing-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 184,54 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Boeing-Aktie bei 184,54 EUR. Mit einem Wert von 184,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 55 Aktien.

Am 18.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 202,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,64 Prozent hinzugewinnen. Am 14.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 108,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 69,68 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 209,17 USD angegeben.

Am 26.10.2022 hat Boeing die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -6,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -0,60 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15.956,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.278,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Boeing am 25.01.2023 vorlegen.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -7,925 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

