Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing mit herben Abschlägen am Freitagnachmittag

Boeing im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Boeing. Zuletzt fiel die Boeing-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 6,7 Prozent auf 140,78 USD ab.

Die Boeing-Aktie notierte um 15:51 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 6,7 Prozent auf 140,78 USD. Im Tief verlor die Boeing-Aktie bis auf 140,50 USD. Bei 144,89 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 538.032 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 196,93 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 28,51 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.11.2024 bei 137,07 USD. Abschläge von 2,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Boeing-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,077 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 212,50 USD.

Boeing veröffentlichte am 28.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -5,46 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,04 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 15,24 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 30,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,02 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 23.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Boeing-Anleger Experten zufolge am 29.04.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -1,158 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Donnerstagshandel in New York: Dow Jones-Anleger bekommen letztendlich kalte Füße

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones bricht am Nachmittag ein

NYSE-Handel: Dow Jones verbucht letztendlich Zuschläge