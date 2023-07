Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing legt am Dienstagmittag zu

Kurs der Boeing

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 193,98 EUR nach oben.

Um 10:08 Uhr ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 193,98 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Boeing-Aktie bisher bei 193,98 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 192,82 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 601 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 206,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 122,78 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 36,70 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 241,20 USD je Boeing-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 26.04.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,27 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -2,75 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17.921,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 13.991,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Boeing am 26.07.2023 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2023 einen Verlust in Höhe von -1,402 USD ausweisen wird.

