Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Freitagmittag seitwärts

Die Aktie von Boeing zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Die Boeing-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 211,95 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:29 Uhr bei der Boeing-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 211,95 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Boeing-Aktie bisher bei 212,15 EUR. In der Spitze büßte die Boeing-Aktie bis auf 211,25 EUR ein. Bei 211,30 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wurden via Tradegate 462 Boeing-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 221,30 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 4,23 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 122,86 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 42,03 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 246,20 USD für die Boeing-Aktie.

Am 26.07.2023 hat Boeing die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,82 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 19.751,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.681,00 USD umgesetzt.

Am 25.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,050 USD einfahren.

