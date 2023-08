Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zeigt sich am Vormittag fester

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie konnte zuletzt im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 231,81 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Boeing-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 231,81 USD. Kurzfristig markierte die Boeing-Aktie bei 232,42 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 231,23 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.328 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (242,00 USD) erklomm das Papier am 02.08.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,40 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,99 USD. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 47,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 246,20 USD an.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,82 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,37 USD je Aktie erzielt worden. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19.751,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16.681,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --2,050 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Besser als Apple, Meta und Tesla: Darum könnten sich General Electric-Aktien jetzt lohnen

NASDAQ-Titel American Airlines-Aktie in Rot: American Airlines mit Airbus und Boeing in Verhandlungen über Großeinkauf

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick