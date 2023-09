Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verzeichnet am Mittag Verluste

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 206,25 EUR.

Die Boeing-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 206,25 EUR. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 205,05 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 206,35 EUR. Bisher wurden via Tradegate 899 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 221,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 122,86 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,43 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 240,17 USD.

Am 26.07.2023 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,82 USD gegenüber -0,37 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,40 Prozent auf 19.751,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.681,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 25.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -2,069 USD je Boeing-Aktie.

