Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

So bewegt sich Boeing

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Boeing. Mit einem Kurs von 206,90 EUR zeigte sich die Boeing-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel

Die Boeing-Aktie bewegte sich um 15:46 Uhr kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 206,90 EUR. Bei 208,45 EUR erreichte die Boeing-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Abwärtsbewegung der Boeing-Aktie ging bis auf 205,05 EUR. Mit einem Wert von 206,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 1.197 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 221,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 6,51 Prozent niedriger. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 122,86 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 68,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 240,17 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 26.07.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,82 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 19.751,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.681,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Boeing-Bilanz für Q3 2023 wird am 25.10.2023 erwartet.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,069 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

August 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur Boeing-Aktie

Airbus-Aktie gewinnt: Airbus eröffnet neue Produktionshalle im Hamburger Werk